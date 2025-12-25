メッツが今季ヤクルトでプレーしたマイク・バウマン投手（30）と契約合意したと24日（日本時間25日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。バウマンは21年にオリオールズでメジャーデビュー。マリナーズなどを経て、マーリンズに在籍していた24年9月19日のドジャース戦では4番手で登板し、7回に大谷にメジャー史上初の「50―50（50本塁打、50盗塁）」の達成となる50号を浴