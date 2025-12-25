モグライダー・芝大輔が、自身の中に根付いている“父親の影響”について、クリスマスの思い出を交えて語った。12月24日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。芝はかつて妻から「クリスマスだからケーキ買ってきて」と頼まれた際、戸惑ったエピソードを披露。子供のために「ケーキを買ってきて」と頼む妻に対し、「ケーキの買い方なんて知らない」「え？俺が買うの？」と返したという芝。妻は