２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８８．７５ドル高の４万８７３１．１６ドルと５日続伸。最高値を更新した。この日は短縮取引で市場参加者は限られた。年末の５営業日と年明けの２営業日を合わせた期間の「サンタクロースラリー」に関心が向かうなか、今後の相場上昇を期待した買いが主力株に入り、株価指数を押し上げた。 メルク＜MRK＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が堅調推移。ナイキ＜NK