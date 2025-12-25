お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」で展開したMC今田耕司とのやりとりを振り返った。「面白かったですよ」と前置きした上で「でもやっぱり今田（耕司）さんが僕の紹介を飛ばしてくれはって、『いやいや僕が一番話題の人間おいおい』って言うたところは、とんでもなくウケましたね。めちゃくちゃウケました」と切り出した。「今田さんに