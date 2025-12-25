アニメ・イラスト作家の谷口崇によるオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』を初めて長編映画化した『おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜』が、2026年3月20日より公開されることが決定。予告編＆本ビジュアル、監督・脚本・作画・声・歌を自ら務めた谷口からのコメントが解禁された。【動画】『おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜』予告映像アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをす