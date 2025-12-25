SCANDALの新曲「Girl is Ghost」が、2026年1月21日（水）に配信リリースされる。12月24日に豊洲PITにて開催された恒例のクリスマスライブ＜BEST★Xmas 2025＞にて発表されたもので、新曲「Girl is Ghost」は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる楽曲だとか。なお2026年3月には、大好評で第1弾が幕を閉じたSCANDALがプロデュースするアパレルブランド“FEEDBACK”と