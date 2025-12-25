ウクライナ軍に拘束された北朝鮮兵捕虜2人が自筆の手紙で韓国への亡命意思を明らかにした。２人は韓国への亡命意思はその間、伝言で公開された。24日、脱北民団体民族魂統一連帯のチャン・セユル代表によると、北朝鮮兵の捕虜2人はキム・ヨンミ紛争地域専門ＰＤを通じて団体側に最近送った手紙で「韓国にいる方々を親、兄弟と考え、その懐の中に行くことを決心した」と明らかにした。また「この状況を悲劇でなく新しい生活の始まり