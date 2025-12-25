ヒューマノイドロボットが人間を蹴り倒す場面が公開され、ロボットの安全性をめぐる論争が起きている。6日、中国のロボットメーカー「Engine AI（衆縕機器人）」は、ヒューマノイドロボットが人間の高度な武術動作をまねる様子を公開した。すると一部では「ロボットの動きがあまりにも自然すぎる」として、AIで合成した映像ではないかという疑いが提起され、Engine AI側は追加映像を公開したが、この映像で議論が巻き起こっ