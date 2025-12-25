タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣（33）が25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ブラトップ＆レギンス姿のトレーニング・ショットを公開した。「いつもの平日」とつづり、紫のブラトップ＆グレーのレギンス姿でトレーニングしているバックショットをアップした。来年2月の浅草ロック座のステージに備えて、ジム通いだけでなく、美尻エステにも通っている。上原はタレント、YouTuberとして活動