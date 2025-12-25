きょう午前３時２０分ごろ、山形県長井市の店舗兼住宅の住宅部分で強盗事件がありました。 寝ていた７０代の女性が物音に気付き目を覚ましたところ、男性と思われる人物から顔を殴られるなど暴行を受け、金を要求されたということです。 女性はすきをみて近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。 犯人は現在も逃走を続けています。