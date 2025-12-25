老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の計算に退職金も含めるのかについてです。Q：退職金の半分を10年間にわたってもらっています。この収入も在職老齢年金の計算に含まれますか？「