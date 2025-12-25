映画史を塗り替えてきたジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズの最新作であり、シリーズ第一章の完結編となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（公開中）。このたび、キャスト陣が“血の通ったドラマ”を生み出す制作の裏側を語る特別映像が解禁された。【動画】パフォーマンスキャプチャへのこだわり：メイキング映像神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた