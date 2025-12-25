日本全国でインフラの老朽化が懸念されている。日本大学工学部土木工学科の岩城一郎教授は「特に地方の小規模自治体は、膨大な道路やトンネル、道路橋を管理していながら、つねに人材不足と予算不足に悩まされている」という――。※本稿は、岩城一郎『日本のインフラ危機』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／NiseriN※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／NiseriN■圧倒的に高い日本の「橋密