石破茂氏（68）は、高市早苗政権をどう見ているのか。田中角栄氏の総理秘書官を務めた小長啓一氏との対談（司会はジャーナリストの春川正明氏）を紹介する――。（後編／全2回）※本稿は、RSK山陽放送特別番組「石破茂×小長啓一未完の列島改造」（12月27日15時〜16時放送、RSKラジオでは12月23日、30日6時30分〜7時放送）の内容を再編集したものです。