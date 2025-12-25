長井市の店舗兼住宅できょう未明、住民の70代の女性が男と思われる侵入者に暴行された上、金銭を要求される強盗事件が発生しました。犯人は逃走中で、警察が周辺の捜索や警戒にあたっています。警察によりますときょう午前3時20分ごろ長井市神明町の店舗兼住宅で、この家に住む70代の女性が物音に気づき目を覚ましたところ、男性と思われる人物から顔を殴られたうえ金銭を要求されたということです。女性は隙を見て近くの住宅に逃