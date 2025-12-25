ワークウエアのDNAを受け継ぐLeeと、洗練された女性像を描くFRAY I.Dが出会い、今季も心ときめくコラボレーションが実現しました。カジュアルを軸にしながら、女性らしさとスタイルアップを叶える全4型がラインナップ。デニムの魅力を最大限に引き出したアイテムは、日常にも特別な日にも寄り添う存在に♡2025年12月24日(水)よりWEB先行予約がスタートします。 女性らしさを宿すコラボ全4型 今回登場す