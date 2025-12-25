真夜中に警備会社へと忍び込み、駐車場内をうろつく人物。防犯カメラに映っていたのは、福岡市にある警備会社から車2台を盗んだ疑いで23日に逮捕された65歳の男だ。手慣れた様子で車を盗み出す一部始終が防犯カメラに記録されていた。車2台を“乗りかえ”…大きな荷物運ぶ様子も12月7日午前2時半過ぎ、帽子をかぶり、ダウンジャケットを着た男が警備会社に忍び込んだ。車の間を通り抜け、男が向かったのは倉庫。男はそこから車の鍵