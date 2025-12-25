咳や痰が長引いて市販薬を飲んでもよくならない…。こんな症状はありませんか？コロナやインフルエンザが蔓延する中、軽く考えられがちな喉のトラブル、実は、風邪ではないかもしれません。近年、日本において罹患者数/死亡者数が増加傾向にある「肺非結核性抗酸菌症（肺NTM症）」「気管支拡張症」やその対策について、専門家に聞きました【写真】どこにでもいる…NTMの主な感染経路は？* * * * * * *咳や痰の自覚症状があっても放