新車約330万円！日産のブラジル法人は2025年12月2日、現地生産の新型コンパクトSUV「カイト」を発表しました。カイトはブラジルをはじめとするラテンアメリカ向けに開発された新型コンパクトSUVです。ブラジル市場において、これまで日産SUVのエントリーモデルを担っていた「キックス」は今年夏のフルモデルチェンジを機に車格・価格帯の引き上げが行われました。【画像】超カッコいい！ これが日産“新型SUV”「カイト」です