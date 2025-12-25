昨夜（24日）、岡山県吉備中央町の町道脇の川に車が転落する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 きのう午後7時過ぎ、吉備中央町北の町道で「軽乗用車が道路脇の川に転落した」と、近くにいた人から通報がありました。 警察によりますと、軽乗用車は、町道から約3メートル下の川底に転落していて、水深は約50センチだったということです。 この事故で、運転していた吉備中央町納地の男性（79）が病院に搬送され