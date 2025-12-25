私（チカ）は夫のヒロトと結婚して、現在は娘・ミオと息子・コウキと4人で暮らしています。結婚当初から私は義両親の接し方に戸惑っていました。あくまでも「夫のご両親」として距離を保ちたい私と、私のことを「自分たちの娘」扱いして距離を詰めてくる義両親。そもそもの価値観が違いすぎたのだろうと思います。だから私は、疲れない程度の付き合い方を探ることにしました。仕事を理由に義両親からの誘いに応じる回数を減らすよ