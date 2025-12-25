12月25日未明、静岡県富士市の東名高速道路下り線で、路線バスなど6台が関係する事故がありました。 25日午前2時頃、富士市中里の東名高速道路下り線の富士ICと沼津ICの間で路線バスやトラック、乗用車など合わせて6台が関連する事故がありました。 県警によりますと、この事故で大きなけがをした人はいないということです。また、追い越し車線が規制されています。 警察が事故の状況を詳しく調べています。