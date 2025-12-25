北朝鮮メディアが公開した原子力潜水艦の建造事業。金正恩朝鮮労働党総書記が視察した（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは25日、金正恩朝鮮労働党総書記が原子力潜水艦の建造事業を視察したと報じた。金氏は米韓による原潜の建造事業が朝鮮半島地域の不安定性を高めると反発し、これに対処する必要があると指摘。「水中の秘密兵器」の開発に言及した。北朝鮮は2021年からの「国防5カ年計画」で原潜と水中発射