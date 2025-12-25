男子ゴルフで国内ツアー９４勝（通算１１２勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。親族が２４日、発表した。「ジャンボ」の愛称で親しまれた人となりをデイリースポーツ担当記者がしのんだ。◇◇もうジャンボの時代は終わった。だれもがそう感じていた。６０歳を越えたころから座骨神経痛に悩まされ、予選落ちや途中棄権が増えていった。全盛期を知る者から見ると、その姿は痛