WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(2月20日スタート、毎週金曜23:00〜 ※第1話無料放送・配信)に、小林虎之介、恒松祐里、眞野陸が出演する。(左から)眞野陸、小林虎之介、恒松祐里月刊漫画誌『Kiss』(講談社)で連載中の磯谷友紀氏の同名漫画が原作で、主人公の料理人・桑乃木いち日(門脇麦)が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周(作間龍斗)と政略結婚したことから始