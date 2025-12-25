歴代30作品以上が実際にアニメ化された「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」の《本投票》がスタート。全48作品がノミネートされている。「アニメ化してほしいマンガランキング」は、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から “アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される「AnimeJapan」の恒例企画。アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》