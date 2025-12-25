日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』4時間スペシャルが、きょう25日(19:00〜)に放送。「ゴチになります!26」最終戦に、坂上忍と福原遥が参戦する。。「ゴチになります!26」最終戦今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、是が非でもこの一