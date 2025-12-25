【その他の画像・動画等を元記事で観る】2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ。その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が2026年1月30日(金)に公開される。この度、本作の主人公ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」