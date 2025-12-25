【本日の見通し】クリスマスで取引閑散のなかでの発言に注意 本日は東京などごく一部を除いて市場が休場。ほとんど取引がなく、相場は膠着が見込まれる。 ただ、植田日銀総裁が経団連主催イベントで講演を行う。今後の利上げについての強い姿勢などが示された場合、一時的に大きく荒れる可能性がある点に注意したい。 同発言を無難にこなすようだと、動きのないまま海外市場を迎え、海外市場は基本的に休日モ