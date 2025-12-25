東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.93高値156.28安値155.56 157.01ハイブレイク 156.64抵抗2 156.29抵抗1 155.92ピボット 155.57支持1 155.20支持2 154.85ローブレイク ユーロドル 終値1.1779高値1.1808安値1.1773 1.1835ハイブレイク 1.1822抵抗2 1.1800抵抗1 1.1787ピボット 1.1765支持1 1.1752支持2 1.1730ロ&#12