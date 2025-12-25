「一番好きなジブリ作品ってなに？」 気のおけない友人や、始めましての間柄。今日もどこかで誰かが口にしていそうな定番の質問で始まり恐縮だが、この問いに対する自分の答えは『もののけ姫』と決めている。 最初の出会いは金曜ロードショーだったか、レンタルしてきたビデオテープだったか。その両方で幾度となく鑑賞したため、もうわからなくなってしまった。ひとつはっきりしているのは、初めて観た