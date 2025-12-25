25日午前2時5分ごろ、静岡県富士市中里の東名高速道路下り線で「事故が起きた」と110番があった。県警高速隊によると、バスなど6台が絡み、うち1人が病院に搬送されたが、軽傷とみられる。県警高速隊によると、現場は片側2車線で富士インターチェンジ（IC）と沼津ICの間。