俳優の高橋英樹が23日に自身のアメブロを更新し、歌手・島津亜矢のディナーショーを鑑賞したことを報告した。【映像】高橋英樹、妻・美恵子さん、娘・真麻との親子デートを公開この日、高橋は「初めて島津亜矢さんのディナーショーへ」と報告し、豪華な食事の写真を複数枚公開。「さあ！これから素敵なショーの始まりです」と期待を寄せていた。ショーを鑑賞後には「歌姫と言われる島津亜矢さん」と切り出し、島津との写真を