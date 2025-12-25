○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １４：００日・新設住宅着工戸数 ※クリスマスの祝日で米国市場が休場 ※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，スイス，韓国，台湾，香港，インド，マレーシア，シンガポール，インドネシア，フィリピン，ニュージーランド市場などが休場 ○決算発表・新規上場な