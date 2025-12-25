２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円９３銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同６５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日はクリスマスの前日で、米株式市場や米債券市場が短縮取引だったことから模様眺めムードが広がりやすかった。米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数