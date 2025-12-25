― ダウは288ドル高と9日ぶりに最高値を更新、クリスマス・イブで様子見 ― ＮＹダウ 48731.16 ( +288.75 ) Ｓ＆Ｐ500 6932.05 ( +22.26 ) ＮＡＳＤＡＱ 23613.31 ( +51.47 ) 米10年債利回り4.132 ( -0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 58.35 ( -0.03 ) ＮＹ金 4502.8 ( -2.9 ) ＶＩＸ指数13.47 ( -0.53 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50440 ( +100 ) シカゴ日経225先物