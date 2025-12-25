25日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝155円84銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円60銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース