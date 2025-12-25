Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ビジネスパーソンなら誰もが感じたことのある「足元の疲労」。通勤電車の中や、1日の終わりに感じるあの不快な疲れを少しでも軽減できるとしたら？1日12時間は履いているインソールに投資せよ Image: Sweetleaff公式