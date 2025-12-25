【おしり前マン～復活のおしり前帝国～】 2026年3月20日 公開予定 映画「おしり前マン～復活のおしり前帝国～」が2026年3月20日に全国公開される。 「おしり前マン」は、アニメ「森の安藤」などを手掛けるアニメ・イラスト作家の谷口崇氏によりオリジナル作品。おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻（まえじり）の、街の平和を守るヒーロ