Image: engadget via NIKE この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年12月25日のクリスマスに「2019年、ナイキの自動靴紐調節バッシュが350ドルで発売か？」という記事を掲載しました。当時、ナイキが「デジタル・トランスフォームするバスケットボール