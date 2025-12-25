再び旋風を…2度目の大舞台に挑む四国アイランドリーグplusジュニア今月26日から29日まで開かれる「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（神宮、横浜スタジアム）に出場する四国アイランドリーグplusジュニア（四国ILジュニア）に、今年も四国4県から16人の逸材が集まった。初出場ながら3位に入った2024年に続いて駒居鉄平監督（元日本ハム）が指揮を執る。セレクション以降、四国内外で練習試合を重ね、「昨年よりレベル