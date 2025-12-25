お笑いコンビ・ピースの又吉直樹（45歳）が、新作小説「生きとるわ」を執筆。2026年1月28日、文藝春秋社より発売される。これまで、お笑い芸人の青春を描いたデビュー作「火花」で芥川賞を受賞、累計354万部という驚異的なベストセラーとなったほか、夢を追う劇団員と大学生、2人の男女の不器用な恋を描いた「劇場」、そして初の長編「人間」を発表している又吉。新作「生きとるわ」は6年ぶりの長編で、「火花」以来となる「文學界