高須クリニック院長の高須克弥氏（80）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。人工知能（AI）での復活を予告した。 【写真】だ、誰！？大物芸人の整形も担当 高須氏は、3月1日に80歳で死去したタレントのみのもんたさんがフジテレビの正月特番にAIで登場するとのニュース記事を引用し「きっとこのような時代がくると思っておりました。僕が出演したテレビやラジオ番組と講演の全ての膨大なデータが高須