ジェイミー・リー・カーティス（67）が、ホリデーシーズンにあわせてインターネットとSNSから離れる「長めのデジタルデトックス」を行うと明かした。ジェイミーは、新作映画『エラ・マッケイ』のプレミアでE! ニュースの取材に応じ、年末はオンラインから距離を置いて過ごす予定であることを説明した。 【写真】美を保っているジェイミー・リー・カーティス