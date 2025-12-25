【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#2【阿波野秀幸「細腕奮闘記」】「伝説の10.19」2日前に完投負けで崖っぷち…重いムードを吹き飛ばした缶ビールと球団歌前身となる阪急軍から数え、来年で球団創設90周年を迎える阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクショ