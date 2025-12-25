京都市は、個室サウナがある施設について、緊急調査を２５日まで行っている。今月１５日、東京都内の個室サウナで火災が発生し、入浴者が死亡する事案が起こったことを受けたもので、注意喚起のために調査を実施している。同市の発表によると、現時点で市内で確認している個人、または複数人での貸切利用が可能な「個室サウナ」を有しているのは１８施設。?旅館業法の営業許可を受けたのが１３施設?公衆浴場法の営業許可を受け