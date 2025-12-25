▼静岡県（静岡地方気象台・２５日５時）【中部】くもり時々雨【西部】くもり時々雨【東部】くもり時々雨【伊豆】くもり時々雨▼愛知県（名古屋地方気象台・２５日５時）【西部】くもり時々雨【東部】くもり時々雨▼岐阜県（岐阜地方気象台・２５日５時）【美濃地方】雨後くもり【飛騨地方】雨後くもり▼三重県（津地方気象台・２５日５時）【北中部】くもり時々雨【南部】くもり時々雨