物価高などで施設維持費が増えていることから、首都高速道路が高速料金の値上げを決定した。首都高では、近年の物価高や老朽化対策などによって維持管理コストがこの10年で約4割上昇している。こうした状況を踏まえ、首都高は2026年10月にも料金改定を行う方針を明らかにした。改定案では普通車の場合1kmあたり約3円値上げし、今の29.52円から32.472円と1割引き上げる。下限料金の300円や、55km以上走った場合の上限料金はそのまま