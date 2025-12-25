¡Ö»°±óÆî¿®Æ»¡×¤Ä¤¤¤ËÊ¬ÃÇ¶è´Ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÉÍ¾¾²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯12·î24Æü¡¢¡Ö»°±óÆî¿®Æ»¡×¤ÎÅì±ÉIC¡ÁË±Íè¶®IC´Ö¡Ê7.1km¡Ë¤¬2026Ç¯3·î14Æü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö»°±óÆî¿®Æ»¡×¤Î³«ÄÌ¶è´Ö¤È¡È¤½¤ÎÀè¤Î¹óÆ»¡É¤Ç¤¹¡ª»°±óÆî¿®Æ»¤ÏÃæ±ûÆ»¤ÎÈÓÅÄ»³ËÜIC¤«¤éÆî¤Ø¡¢¿·ÅìÌ¾¤ÎÉÍ¾¾¤¤¤Ê¤µJCT¤Ë»ê¤ë·×²è±äÄ¹Ìó100km¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£ÃæÉôÃÏÊý¤Î»³´ÖÉô¤ò´Ó¤¯JRÈÓÅÄÀþ¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Á´Àþ¤¬ÄÌ¹ÔÌµÎÁ