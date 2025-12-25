2030年以降、全国の小学校・中学校・高等学校で順次実施が予定されている次期学習指導要領。その議論の内容を見ていくと、日本の教育の方向性そのものが、インクルーシブ教育を軸に再構築されつつあることがわかります。そこで前編に引き続き、ノートルダム清心女子大学准教授・インクルーシブ教育研究センター長の青山新吾氏にお話を伺い、インクルーシブ教育を実践するうえでのヒントを探っていきます。インクルーシブ教育は、こ